An(ge)dacht Schwere Zeiten

Es sind augenblicklich schwere Zeiten für ein friedvolles Zusammenleben von Menschen verschiedener Glaubensüberzeugungen weltweit. Der Krieg in der Ukraine, die Ereignisse in Israel und die Anschläge auf Juden in Europa und Deutschland wirken sich auch auf das Zusammenleben der Menschen in Ratingen aus. Sie führen dazu, dass das gute Miteinander von jüdischen, muslimischen und auch christlichen Nachbarn in Ratingen schwieriger wird.