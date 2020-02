Ratinger können mitmachen : Ratingen will weiterhin Fairtrade-Stadt bleiben

Nils Hermanns (r.) und Norman Schröder von „LOCAL unverpackt“ führen eine Reihe von Produkten aus dem Fairen Handel. Foto: RP/Stadt Ratingen

Geschäfte, Gastronomie, Vereine, Schulen und Gemeinden, die Fair-Trade-Produkte anbieten, können die Kampagne unterstützen.

(RP) Es ist bereits zwei Jahre her, dass die Stadt Ratingen mit der Unterstützung zahlreicher Ratinger Akteure aus Zivilgesellschaft, Einzelhandel, Gastronomie und auch Politik als „Fairtrade-Stadt“ ausgezeichnet wurde. Der Titel als Fairtrade-Stadt wird jedoch nicht auf unbestimmte Zeit verliehen. Alle zwei Jahre wird durch Transfair nachgefragt, ob die fünf Kriterien weiterhin erfüllt sind. Das ist in diesem Jahr der Fall.

In den vergangenen Jahren hat der Faire Handel in Ratingen durch vielfältige Aktivitäten an Bekanntheit gewonnen. Neue Akteure sind hinzugekommen, wie das Bistro Jim & Joe im Arkadenhof oder die erste „FaireKITA“ in Ratingen-West. Auch das Netzwerk Ratingen.nachhaltig hat eine enorme Zugkraft für alle Nachhaltigkeitsthemen wie auch den Fairen Handel entwickelt. Dagmar Zimmermann vom Weltladen Lintorf, der sich auch am Pop-Up-Weltladen im vergangenen Herbst beteiligt hatte, findet: „Die gute Vernetzung wurde beispielsweise bei den fast 20 gemeinschaftlichen Aktionen unterschiedlicher Akteure in der Fairen Woche 2019 offenkundig.“

Info Faire Bezahlung für die Arbeitnehmer Der Faire Handel verbessert die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen vornehmlich im Globalen Süden, die am Anfang der Lieferkette vieler unserer alltäglichen Produkte wie Kaffee, Tee, Kakao, Bananen, Textilien und Handwerksartikel stehen. Auf dem Portal www.siegelklarheit.de, einer Initiative der Bundesregierung, finden Sie Orientierung im „Siegeldschungel“. Laden Sie sich einfach die App Siegelklarheit herunter und scannen Sie beim nächsten Einkauf unbekannte Siegel.

Hinsichtlich nachhaltigen Konsums ist der Faire Handel natürlich nur ein Element neben vielen anderen wie zum Beispiel Regionalität, ökologische Erzeugung oder Verpackung. „Bei Fair-Trade-Produkten ist der Fokus insbesondere auf den Nachhaltigkeitsaspekt der Sozialverträglichkeit gerichtet“, erläutert Nils Hermanns vom Unverpackt-Laden an Lintorfer Straße in Ratingen.

Bei der Fairtrade-Towns-Kampagne geht es daher darum, die soziale Nachhaltigkeit bei der Herstellung von Gütern hervorzuheben, um fair gehandelte Produkte auf lokaler Ebene kontinuierlich zu fördern. Mitmachen können neben Handel und Gastronomie auch Schulen, Kitas, Gemeinden und Vereine. „Wir freuen uns, dass wir mit Fairem Kaffee und Informationen zum Fairen Handel beim alljährlichen Erntedankfest und der Jahreshauptversammlung auch einen Beitrag zur Kampagne Fairtrade-Stadt-Ratingen leisten können“, sagt Christa Höhne, Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Lintorf, der die Kampagne nun schon zwei Jahre lang unterstützt.

Die Steuerungsgruppe „Fairtrade-Stadt“, die Aktionen rund um die Kampagne in Ratingen koordiniert, wird in diesem Frühjahr an Transfair berichten, wie es hinsichtlich der Erfüllung der fünf notwendigen Kriterien aussieht und ruft alle Ratingerinnen und Ratinger zu einer Beteiligung an der Kampagne auf. Zu den Kriterien für den Titel als Fairtrade-Town gehören unter anderem ein Ratsbeschluss zur Unterstützung des Fairen Handels, Fair-Trade-Produkte in Einzelhandel und Gastronomie sowie Informationen zum Fairen Handel in Vereinen, Gemeinden, Kitas und Schulen.

Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomiebetriebe, die Fair-Trade-Produkte (mindestens zwei) führen, sowie Vereine, Schulen, Kitas und auch Gemeinden, die Faire Produkte zum Beispiel in der Teeküche nutzen und über den Fairen Handel informieren (mindestens eine Aktion im Jahr), können sich formlos per E-Mail an Lena Steinhäuser, Projektkoordinatorin Kommunale Entwicklungspolitik in der Stadtverwaltung und Mitglied in der Steuerungsgruppe „Fairtrade-Town“, wenden, um die Kampagne der Stadt zu unterstützen (E-Mail: lena.steinhaeuser@ratingen.de).