Ratingen Alexander Seidl tritt in der Manege auf

() Das neue Jahr startet musikalisch, denn am Freitag, 26. Januar, lädt der Ratinger Singer und Songwriter Alexander Seidl zum exklusiven Neujahrskonzert in die „Manege“ Lintorf, Jahnstraße 28, ein. Unter dem Titel „Happy New Year“ soll an diesem Abend nicht nur der Jahreswechsel, sondern das Leben an sich gefeiert werden. Den Zuschauer erwarten zwei Stunden voller Emotionen, Spaß und guter Laune und vor allem viele neue Songs. Die größte Neuerung wird vermutlich die Sprache sein, in der gesungen wird, denn nahezu alle neuen Songs sind auf Englisch, klingen reifer und noch etwas mehr nach internationaler Popmusik. Seidl, der in dieser Art zuletzt 2017 einen Konzertabend in der Manege bestritt, wird natürlich nicht gänzlich auf seine deutschsprachigen Songs verzichten. Aber auch die werden sich teilweise in neuem Gewand dem Publikum präsentieren. „Ich glaube, viele, die meine Musik nur von früher kennen, werden vielleicht überrascht sein“, so Seidl. Seit rund 13 Jahren textet und komponiert Seidl seine eigenen Songs, bisher in deutscher Sprache. Erst im November veröffentlichte er sein erstes Buch mit dem Titel „Licht im Leben.“ Karten für den Konzertabend gibt es im Vorverkauf für zehn Euro (ermäßigt für acht Euro) nur in der Manege Lintorf oder auch zu reservieren über die Internetseite der Manege. Einlass ist am Veranstaltungsabend um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr.