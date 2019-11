Wirtschaft : Wie man pflegende Mitarbeiter fördert

Ratingen Für kleine und mittlere Betriebe bietet das Kompetenzzentrum 2019 einen eintägigen Intensivkurs zum „Betrieblichen Pflege-Coach“ an.

(RP) Wer Fachkräfte in seinem Betrieb halten möchte, der will auch etwas für sie tun“, sagt Leonora Fricker vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf Düsseldorf/Kreis Mettmann. Für Betriebe bietet das Kompetenzzentrum im November 2019 einen eintägigen Intensivkurs zum „Betrieblichen Pflege-Coach“ an.

„Alles ist besser als nichts zu tun“, so Fricker. Viele Firmen haben dies bereits erkannt und setzen auf niedrigschwellige Angebote, so wie z.B. das Unternehmen MECU Metallhalbzeug GmbH & Co. KG in Velbert. „Ein Mitarbeiter von uns ist an einem Wochenende an einem Herzinfarkt verstorben, weil der Stress zu groß war. Wir haben dann gesagt, dass das Thema tatsächlich prä-sent ist und wir etwas tun müssen“, so die Geschäftsführerin Sabine Lindner-Möller.