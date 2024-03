Ratinger segelt über Atlantik Nächster Halt: Karibik

Vor ein paar Monaten hätte sich Laurenz Jochheim nicht träumen lassen, dass er auf große Fahrt geht. Der 24-jährige Lintorfer studierte an der Sporthochschule in Köln und liebäugelte mit einer Karriere als Sportjournalist, hatte aber noch keine konkrete Stelle in Aussicht. Doch irgendwie spülte ihn das Leben ans Meer, und alles kam ganz anders.