Rote Pfeile in der City Nanu, was ist denn das?

Aufmerksame Passanten haben sich in den vergangenen Tagen auf dem Weg durch die Düsseldorfer Straße verwundert die Augen gerieben. Rote Pfeile zieren das Pflaster. Wer ihnen folgt, landet in den Wallhöfen. Aber wie kommen sie dahin? „Den Werbegag haben wir uns erlaubt“, gibt Dirk Bongards von Ratingen Marketing zu. „Mit Pfeilen und Piktogrammen wollten wir eine Verbindung zwischen Innenstadt und Wallhöfen schaffen.“ Quasi bei Nacht und Nebel hat das RMG-Team sie aufgebracht. In den kommenden Tagen sollen Pfeile und Piktogramm auch den Weg von den Wallhöfen in die Innenstadt weisen. Egal, in welche Richtung sie weisen – die Zeichen sind vergänglich. Die Kreidefarbe wird beim nächsten Regen weggewaschen. Foto: Achim Blazy