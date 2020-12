Kostenpflichtiger Inhalt: Themenwoche: Handel und Gastronomie : Wie Händler für Lichtblicke sorgen

Karin und Uwe Frohns haben bei „Spiel und Buch“ viel zu tun. Weihnachtssterne wie der auf dem Foto links gehen besonders gut. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Am Nikolauswochenende war, coronabedingt, für Kunden und Händler fast nichts so, wie gewohnt. Man richtet sich sich auf enge Spielräume ein – und an Ideen fehlt es nicht.