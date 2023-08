Neue Wohnungen für Hösel Goldkuhle-Planungen laufen weiter

Ratingen · Die letzte Bürgerinformationsveranstaltung ist fast ein Jahr her. Seitdem ist es still geworden um das geplante Wohnquartier auf dem Goldkuhle-Gelände in Hösel. Gearbeitet wird trotzdem.

23.08.2023, 16:00 Uhr

Auf dem Gelände der ehemaligen Tapetenfabrik soll Wohnraum entstehen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Von Andrea Bindmann

Das Gelände der ehemaligen Goldkuhle-Tapetenfabrik in Hösel liegt seit Jahren brach. Seitdem die Verwaltung Ende 2013 ihren Willen bekundete, dort Wohnungen zu bauen, gab es immer mal wieder einen Anlauf, der große Sprung blieb bislang aber aus. Die Höseler wollten auf der Bürgerversammlung, zu der in der vergangenen Woche der CDU-Ortsverband eingeladen hatte, wissen, wann und wie es denn jetzt weitergeht.