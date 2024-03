Ostern in der Friedenskirche Wie ein Ü-Ei den Zusammenhalt symbolisiert

Michael Swottke fühlt sich der Friedenskirche eng verbunden, auch wenn er keiner Konfession angehört. Im vergangenen Jahr erweiterte er die Lichterkrippe an der Kirche um sogenannte „Krippen to go“, die in verschiedenen Vorgärten in Ratingen Ost platziert wurden. Und auch das neue Projekt, das Ei, könnte ein Dauerbrenner werden und jedes Jahr zu Ostern Kinder und Erwachsene erfreuen.