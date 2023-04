E-Bikes in Ratingen und Heiligenhaus Vorsicht – manchmal ist das teure Pedelec nicht gut versichert

So sehen Rahmenbedingungen aus: Fahrräder sind in einer Hausratversicherung mitversichert, und zwar rund um die Uhr, also auch nachts. Das gilt auch für langsame Pedelecs mit einer Motorleistung von maximal 250 Watt. Allerdings sind Zweiräder nur gegen Einbruchdiebstahl versichert. Das Fahrrad sollte also in einem verschlossenen Keller oder einer verschlossenen Garage stehen. Kann das Fahrrad in einem gemeinschaftlichen Fahrradabstellraum abgestellt werden, ist man verpflichtet, diesen zu nutzen – und das Rad dort mit einem eigenständigen Fahrradschloss abzuschließen.