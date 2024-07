Lott-jonn-Initiative Wie das Spielen die Entwicklung fördert

In Ratingen endet wie in allen acht Fördergruppen im Kreis Mettmann [null]zum Sommer das jeweilige Förderjahr und Oliver Kamrath als qualifizierter Kursleiter des ASC Ratingen West sieht das so: „Die Kinder haben hier den Vorteil, in einer kleineren Gruppe von zehn Kindern besser als in ihrem sonstigen Alltag selbstständig aktiv zu sein und in kleinen Schritten die motorischen und sozialen Dinge zu lernen, die sie noch entwickeln müssen."