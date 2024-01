Wetterfrosch zieht Bilanz Wetter 2023: Hitzerekorde und ganz viel Regen

Die stärksten Niederschläge im vergangenen Jahr fielen am 7. Mai (21,0 l/m² in 20 Minuten), 22./23. Juni (42,0 l/m² in zehn Stunden), 24. Juli (19,0 l/m² in 30 Minuten) und am 6. August (28,4 l/m² in drei Stunden).