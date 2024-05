Musikschule Ratingen Wettbewerb um Förderpreise der Sparkasse

Auf der Internet-Seite der Musikschule www.musikschule-ratingen.de sind einige Videos verlinkt, die etwa mit dem Titel „Always Look On The Bright Side of Life“ viele mit Freude musizierende junge Menschen zeigen. Wer es noch genauer wissen möchte, schaut sich die Videos des „Kinderkonzert-Online“ an. Wer einen Favoriten gefunden hat, kann dann online eine Anmeldung ausfüllen.