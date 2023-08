Wettbewerb im Kreis Gesichter für ein gesundes Miteinander gesucht

Nach dem Einsendeschluss am 15. September ermittelt zunächst eine Jury in Nordrhein-Westfalen die besten drei „Gesichter für ein gesundes Miteinander“. Diese gewinnen jeweils 750 Euro (Platz 1), 500 Euro (Platz 2) und 300 Euro (Platz 3). Danach kommen die erstplatzierten Projekte aller Bundesländer in die Endausscheidung auf Bundesebene. Alle Unterlagen für den Wettbewerb der Kasse und das Anmeldeformular finden Interessierte unter: www.dak.de/gesichter.