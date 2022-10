Ratingen West : Behelfsbrücke am Haselnussweg ist fertig

Ratingen West Wichtige Wegeverbindung für Ratingen West ist wieder hergestellt. Stadt hat Zusage eingehalten. Durchgefault und statisch nicht mehr sicher: Dies gilt für viele Fußgängerbrücken in West.

(RP/kle) Mehrere Bäche fließen durch den Stadtteil Ratingen West, deshalb sind Fußgängerbrücken für die alltäglichen Wege unabdingbar. Viele dieser Brücken sind baufällig, am Haselnussweg wurde nun der behelfsmäßige Neubau eröffnet. Durchgefault und statisch nicht mehr sicher: Dies gilt für viele Fußgängerbrücken in West.

Wegen dieser Probleme mussten bereits viele Brücken demontiert werden, was für Fußgänger im Stadtteil zu großen Problemen führt (die RP berichtete). Die Stadt hat zugesagt, stark frequentierte Übergänge mit Behelfsbrücken auszustatten und so für Ersatz zu sorgen. Die Verwaltung hatte zudem versprochen, dass die Brücke über den Haarbach am Haselnussweg, die als Verbindung zwischen dem Wohngebiet an der Breslauer Straße, dem ÖPNV an der Volkardeyer Straße und der Kita sehr rege genutzt wird, zeitnah zu ersetzen.