Werbegemeinschaft Lintorf Lintorf wird blau-weiß

Ratingen · Was München kann, kann Lintorf schon lange. Die Werbegemeinschaft Lintorf holt am 7. und 8. Oktober das Oktoberfest in die Dumeklemmerstadt. Es werden noch Helfer gesucht.

25.09.2023, 12:18 Uhr

Am 7. und 8. Oktober wird in Lintorf zünftig gefeiert. Foto: Ulrich Bangert/Bangert

) Nach Weinmarkt und Dorffest gibt es am ersten Oktoberwochenende eine weitere traditionelle Veranstaltung der Werbegemeinschaft Lintorf (WGLi), die aus dem Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken ist: das bayrische Wochenende. Von Samstag, 7. Oktober (16 bis 21 Uhr) bis Sonntag, 8. Oktober (11 bis 19 Uhr) stehen auf dem Lintorfer Markt neben der Anna-Kirche die Zeichen ganz auf Weiß-Blau. Seit 31 Jahren veranstaltet die WGLi das bayrische Wochenende, das als kleines Dankeschön der Mitglieder der WGLi an die Lintorfer und Gäste von außerhalb gedacht ist. „Bei original bayrischem Löwenbräu Oktoberfest-Bier und bayrischen Spezailitäten wie Weißwurst, Nürnberger Bratwurst und Sauerkraut besteht die Möglichkeit sich mit Geschäftsleuten, Kunden und Freunden auszutauschen oder einfach das schöne Ambiente zu genießen“, sagte Stefan Sommer, der seitens der Werbegemeinschaft hauptverantwortlich die Organisation übernommen hat. „Ohne Feste dieser Art wäre Lintorf nur halb so attraktiv. Attraktiv in Bezug auf die Lebensqualität für die Lintorfer Einwohner und im Nachhinein attraktiv für die Lintorfer Geschäftsleute, das wiederum auch den Bewohnern wieder zu Gute kommt. Aber ganz ohne Hilfe können diese Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. Es werden zahlreiche helfende Hände benötigt. Nur gemeinsam und ehrenamtlich sind diese Aktionen wie wir sie als Werbegemeinschaft durchführen, profitabel “, so der Vorsitzende der WGLi Detlev Czoske. Es werden beispielsweise für das erste Oktoberwochenende noch Helfer für den Bierwagen (zapfen, bedienen, kassieren, spülen) und für den Auf- und Abbau benötigt. Es wäre sehr schade, wenn diese Helfer von fremder Seite eingekauft werden müssten. Denn das würde die Erlöse aus der Veranstaltung schmälern. Erlöse, die nicht in die Tasche der WGLi fließen, sondern zu 100 Prozent für Aktivitäten und Aktionen in Lintorf ausgegeben, sei es für Pflanzaktionen mit den Lintorfer Grundschulen, Blumenampeln und Weihnachtsbeleuchtung im Dorfzentrum und vielem mehr. Es wäre schade, wenn sie wegfallen würden, so die Werbegemeinschaft.

(RP)