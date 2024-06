Winzer stellen sich vor Voller Erfolg für den Lintorfer Weinmarkt

Beim Aufbau goss es noch in Strömen, der Schützenplatz am Thunesweg stand teilweise kräftig unter Wasser. Einige Stände mussten mit einem Traktor auf die matschige Wiese gezogen werden. Doch André Uferkamp, zweiter Vorsitzender der Werbegemeinschaft Lintorf (WGLi) und erstmalig Hauptorganisator dieser Veranstaltung, und seine Mitstreiter ließen sich nicht entmutigen. Zusammen mit vielen fleißigen Händen wurde am Mittwoch bis zum späten Abend das Festgelände aufgebaut.