Bayrisches Wochenende Bayrisches Wochenende in Lintorf

Mit von der Partie sind auch wieder die beliebten "Bayrischen Buam", die lieber in Lintorf als in München aufspielen und den Lintorfer Markt mit ihrer Oktoberfestmusik zum Beben bringen werden. Um den Durst kümmern sich wie immer zuverlässig die Mitglieder der Werbegemeinschaft, die vom Bierwagen aus mit Original Löwenbräu die Besucher verwöhnen, bis alle hoffentlich glücklich und zufrieden um 19 Uhr den Weg nach Hause finden. Also rein in Dirndl und Lederhose und mitfeiern.