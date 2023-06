Fairer Handel in Lintorf Weltladen: Mehr als nur Kaffee und Tee

Heute findet man im Lintorfer Weltladen neben Lebensmittel in Bioqualität, wie beispielsweise die Dauerbrenner Kaffee, Tee und Schokolade auch Leder- und Keramikwaren, Schmuck, Spielzeug, Kunsthandwerk aus Speckstein und vieles mehr. Diese stehen nicht mehr in den beiden Rollschränken, sondern in mehreren offenen Regalen, die zum Stöbern und Kaufen einladen. Da es nicht möglich ist, alle Produkte im Laden vorrätig zu haben, kann auch Vieles bei den größeren Händlern bestellt werden. Es liegen Kataloge aus, in denen in Ruhe ausgesucht werden kann. Alle Überschüsse, die im Weltladen erwirtschaftet werden, fließen in unterstützende Projekte mit der Partnergemeinde im Kongo.