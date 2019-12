Entspannung pur : Seniorenzentrum richtet Wellnessraum ein

Am 360 ° Krankenhaus an der Ratinger Rosenstraße machte der Förderverein das Wellnessprojekt möglich. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen (RP) Eine Handmassage, eine Gesichtsmaske oder frisch lackierte Fingernägel: Für die Bewohner eines Seniorenheims sind solche seltenen Angebote Entspannung und Luxus pur. Im Seniorenzentrum an der Rosenstraße soll das in Zukunft viel öfter möglich sein.

Dafür haben der Betreuungsdienst und die Mitarbeiter in viel Eigeninitiative einen eigenen Wellness-Raum eingerichtet. Ein altes Pflegebad, das nicht mehr genutzt wird, wurde neu gestrichen und mit gemütlichen Möbeln ausgestattet. Außerdem hat sich eine Mitarbeiterin extra fortbilden lassen, um zukünftig auch Aroma-Therapien anbieten zu können. Finanziert hat die Aktion der Förderverein des Hauses.

„In der Pflege hat man für solche Angebote leider nur wenig Spielraum. Aber für die Bewohner ist es unheimlich wichtig, dass es solche Verwöhn-Momente gibt, in denen man sich Zeit für sie nimmt“, erklärt Iris Spiecker, die die Einrichtung seit 2016 leitet. „In Zukunft können wir den Bewohnern viel einfacher zwischendurch mal etwas Gutes tun“, sagt Spiecker. Auch für das nächste Projekt sammelt der Förderverein schön eifrig unter Mitarbeitern und Angehörigen: Vor dem Eingangsbereich ist eine Brunnenanlage mit Sitzgelegenheit geplant „Unsere Bewohner sitzen gerne vor der Türe und gucken, wer kommt. Wir wollen ein Art Platz der Begegnung für sie einrichten“, sagt Spiecker.

Das Seniorenzentrum an der Rosenstraße wurde 1997 erbaut und bietet Platz für 86 Bewohner. · Eine Wohngruppe an der Rosenstraße soll in 2020 zum Demenz-Schwerpunkt umgebaut werden.