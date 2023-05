Wer darf was? Was gilt auf dem Radweg nach Lintorf?

So bemängelt ein Leser: „Nicht nur Licht fehlt, sondern auch die im Kommunalwahlkampf vom Bürgermeister zugesagte Gegenverkehrsregelung. Geplant war, dass die Westseite ausschließlich Fahrradfahrern in beiden Richtungen zugestanden wird. Die Ostseite sollte das Reich der Fußgänger werden.“ Eine eindeutige Beschilderung fehle, so der Ratinger. Rechtlich sei die Angelegenheit klar. Nur ein blaues Schild mit weißem Fahrrad, das um ein weißes Schild mit schwarzen Pfeilen in gegensätzlichen Richtungen (links und rechts) ergänzt werde, mache aus einem Radweg einen Radweg mit Gegenverkehr. Gegenwärtig müssten die Radfahrer fürchten, als „Geisterfahrer“ kostenpflichtig verwarnt zu werden. Er stellt deshalb die Frage: Welche Regelung gilt denn nun auf dem Radweg?