Schule: Feiern und spenden für die Sonntagsschule

(RP) Stimmungsvoll beendete die Schulgemeinschaft des Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasiums (CFvW) das Jahr. Der Duft nach Punsch, Pausenmusik, ausgestellte Kunst und viele eifrige Schülerinnen und Schüler, die ihre Plätzchen und selbst gemachte Waren verkauften, sorgten für eine tolle Atmosphäre im Foyer. Die zahlreichen Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern, Lehrer und Besucher konnten hier den Stress der letzten Tests, Klassenarbeiten, Korrekturen oder Erledigungen zumindest kurz vergessen. Das Bühnenprogramm rankte in diesem Jahr um das Thema Tannenbaum und wurde auf vielfältige, teils besinnliche, teils erheiternde Art und Weise beleuchtet.

Torsten Brüggestrath, Lehrer am CFvW, zeigte sich am Ende besonders darüber begeistert, dass alle Jahrgangsstufen „von Klein bis Groß“ sowie die Technik-AG hinter der Bühne und viele Eltern „mitgezaubert“ hatten.

Wie auch im vergangenen Jahr ging der Erlös wieder an einen guten Zweck. Dagmar Argow von der „Sonntagsschule“ für Flüchtlingskinder in Ratingen der Diakonie erklärte persönlich, worum es in ihrem Projekt geht. Sie und ihr Team unterstützen Flüchtlingskinder bei ihren Schulaufgaben und beim Spracherwerb.