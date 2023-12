Weizsäcker-Gymnasium Ratingen Schule wird zur magischen Winterwunderwelt

Aber was diesen „Weihnachtszauber“ wirklich besonders machte, war das Gefühl der Gemeinschaft. Wieder einmal wurde deutlich, dass das Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium nicht nur ein Ort des Lernens ist, sondern auch der Freude und Gemeinsamkeit. Überall sah man weihnachtlich gekleidete Besucher und Schüler, die sich mächtig ins Zeug legten für eine gute Sache: Der beachtliche Erlös des Weihnachtszaubers wird in diesem Jahr an den deutschen Kinderschutzbund Ratingen gespendet, der ebenfalls mit einem Informationsstand vertreten war.