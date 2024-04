Allianz Bildung & Lernen Weitere Bildungspaten werden dringend gesucht

In einer Bildungspatenschaft erfahren Schülerinnen und Schüler eine regelmäßige individuelle Unterstützung durch einen ehrenamtlichen Bildungspaten, die eng mit den Fachlehrern in der Schule abgestimmt ist. Bildungspaten treffen sich ein- bis zweimal wöchentlich mit ihren „Patenkindern“, um gezielt daran zu arbeiten, Defizite abzubauen und Leistungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Sie stärken die Schüler und unterstützen sie, den angestrebten Schulabschluss zu meistern. Sie bieten eine Beziehung an, welche die Schüler bereichert. Bildungspaten erweitern den Erfahrungshorizont und begleiten ihre „Patenkinder“ ins Leben.