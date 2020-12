CVJM-Weihnachtsfeier : Weihnachtstüte statt Fest für Alleinstehende

Ratingen Die ehrenamtlichen Helfer des CVJM Ratingen haben lange gehofft, dass die in Ratingen seit mehr als 60 Jahren bestehende Tradition der Alleinstehenden-Weihnachtsfeier des CVJM auch in diesem Jahr stattfinden kann.

Das ist für die rund 120 Gäste, die sonst Heiligabend im Haus am Turm zusammenkommen, ein herber Schlag. Daher haben die ehrenamtlichen Helfer und Organisatoren nicht einfach die Hände in den Schoß gelegt, sondern mit der „CVJM-Weihnachtstüte“ eine Aktion gestartet, die allen sonst ins Haus am Turm Eingeladenen zeigt, dass sie auch in diesem schwierigen Jahr 2020 Teil eines großen Festes sind. Diese Aktion steht unter dem Motto „Allein feiern – aber nicht einsam oder vergessen sein!“.