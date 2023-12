Aktion des Lions Clubs Weihnachtslieder zum kräftigen Mitsingen

Den Auftakt des gemeinsamen Singens machte der Lintorfer Chor Klangfarben unter Leitung von Markus Lumer. Als die rund 40 Sängerinnen und Sänger gemeinsam mit ihrer Band mit „Tochter Zion“ den Nachmittag begannen, stimmten die Besucher im Saal gleich freudig mit ein. Es folgte eine bunte Mischung der bekanntesten Weihnachtslieder von A wie „Alle Jahre wieder" bis hin zu Z wie „Zu Bethlehem geboren“. Aber auch englischsprachige Klassiker wie „Jingle Bells“, „Happy X-Mas“ oder „We wish you a merry Christmas“ tönten von der Bühne und aus dem Saal. Für nicht ganz so Textfeste wurden die Liedertexte über eine Leinwand angezeigt, sodass der Gesang ab der zweiten Strophe nicht abflachte. Auch dass der ein oder andere sangesfreudige Besucher sicherlich nicht immer den richtigen Ton traf, spielte nicht wirklich eine Rolle, es ging ja schließlich um den Spaß am gemeinschaftlichen Singen.