Konzerte der Liebfrauenschule Sternenklänge in einer dunkler werdenden Welt

Das Vororchester unter der Leitung von Johanna Kämmerer spielte dann von Robert Schumann: „Kleines Lied“ und „We wish you a merry Chrismas“, was vom Publikum auch mit reichhaltigem Applaus belohnt wurde. Die Bläser fielen hier durch besonders saubere Intonation auf. Danach strahlte wiederum der Unterstufenchor mit den Liedern und Songs: „Der König des Himmels“, „Ein Stern strahlt“ „This little light of mine“ und „Let my light shine bright“. Auch hier hätte eine präzise Chorleitung bedeutend mehr erreicht. Das Publikum stimmte nun „Macht hoch die Tür“ an und schmetterte mit Begeisterung dieses alte, erhabene Adventslied.