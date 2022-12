Liebfrauenschule Ratingen Ukrainisches Weihnachtslied geht ans Herz

Der Ehemaligenchor „ECho“, erkenntlich an den roten Halstüchern, sang sehr weich und einfühlsam „Days of Beauty“ von Ola Gjelo und recht groovig „Have yourself a merry little christmas“ von Sam Smith. Es gab reichlich Applaus. Auch das Publikum durfte singen. Bei den gemeinsamen Liedern: „Macht hoch die Tür“; „Es kommt ein Schiff geladen“; „Wir sagen euch an den lieben Advent“ und zum Schluss: „O du Fröhliche“ das in diesem Jahr, nach dem Auftritt der ukrainischen Kinder, nicht so leicht über die Lippen ging.