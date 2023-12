Beleuchtung in der Innenstadt Als in den 1930er Jahren die Weihnachtslichter angingen

Ratingen · Der Gewerbeverein und der Verkehrsverein Ratingen hatten in den 1930er Jahren durch Zeitungsinserate und durch Flugblätter immer wieder an die Händler appelliert, „sich an der Schmückung und Dekoration ihrer Geschäfte zu beteiligen“.

08.12.2023 , 12:48 Uhr

Die Weihnachtsbeleuchtung im Jahr 1938 auf der Oberstraße. Foto: Stadtarchiv

Von Gabriele Hannen-Berning