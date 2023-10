Weihnachten in Ratingen Neuer Anlauf für den Hüttenzauber

Es war gut gemeint vom Veranstalter Ratingen Marketing (RMG), ging aber nach hinten los. Das vorweihnachtliche Angebot sollte um einen Hüttenzauber auf dem Rathausvorplatz ergänzt werden. Doch einige Betreiber der Hütten traten gar nicht erst an, andere packten aufgrund spärlicher Frequenz kurzerhand wieder zusammen. Personelle Turbulenzen bei Ratingen Marketing taten ihr Übriges (Geschäftsführer Leonhard Sibbing kündigte nach nur wenigen Monaten). Das verbliebene Team und einige Standbetreiber versuchten zu retten, was zu retten war – und ernteten ordentlich Kritik. Das soll in diesem Jahr anders werden.