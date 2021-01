Personalie : Weitere Veränderung im Vorstand der Sparkasse

Ratingen (RP) Seit Beginn dieses Jahres hat die Sparkasse HRV einen neuen Vorstandsvorsitzenden, und auch der nächste Jahreswechsel wird eine Veränderung bringen: Vorstandsmitglied Josef Stopfer wird mit Auslauf seines Vertrages zum Jahresende die Sparkasse verlassen und in den Ruhestand gehen.

„Wir danken Josef Stopfer für die langjährige, gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Im Verwaltungsrat haben wir ihn immer als einen äußerst kompetenten und vorausschauenden Menschen erlebt“, so Claudia Schlottmann. In den nächsten Monaten haben die verantwortlichen Gremien nun die Aufgabe, ein neues Vorstandsmitglied zu finden, das zur Sparkasse HRV passt: „Unser Ziel ist es, die Sparkasse so gut wie möglich für die Zukunft aufzustellen, um unsere Marktführerschaft in Hilden, Ratingen und Velbert zu halten und weiter auszubauen.“