Müll in Ratingen und Heiligenhaus Wechsel der Gelben Tonnen steht an

Malheur zum Abschied Die gute Nachricht: Im Wohngebiet Grünaue in Mettmann sind die Gelben Säcke mittlerweile abgeholt worden, berichten Anwohner. Die schlechte Nachricht: Gleich zwei Abfuhrtermine im November platzten. Am 11. November sei jemand krank geworden, weshalb die Mülltour in Mettmann abgebrochen werden musste, teilte die Awista mit. Es seien drei Ersatzfahrzeuge aus Düsseldorf geschickt worden. Doch deren Fahrer kannten sich offenbar nicht mit den Touren aus. Als sich Anwohner bei der Hotline beschwerten, wurden sie gebeten, die Gelben Säcke liegen zu lassen. Doch auch der Termin am 25. November ging schief. Diesmal seien die Fahrzeuge kaputt gewesen, teilte die Awista mit. Und entschuldigte sich: Bis Dienstag (29.11.) würden alle Gelben Säcke abgeholt.