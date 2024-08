Neue Azubis Wasserverband bildet Experten aus

In der Regel dauern die Umwelttechnischen Ausbildungen beim Verband drei Jahre. Voraussetzung sind mindestens ein guter mittlerer Schulabschluss und ein gutes Verständnis für technische und biologische (Wasserbauer) beziehungsweise chemische (Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung) Zusammenhänge. Da in den Berufsbildern auch viel Hand angelegt wird und sich die Einsatzorte zumeist im Freien befinden, ist unbedingt handwerkliches Geschick und eine gewisse „Wetterfestigkeit“ gefragt. Wie in vielen anderen Berufen, geht hier fast nichts im Alleingang sondern es wird bereits von Tag eins der Ausbildung an im Team gearbeitet.