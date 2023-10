Wasserpumpe Lintorfer Straße Wasserpumpe wird instand gesetzt

() Passend zum nächsten Frühjahrsbeginn wird es in der Ratinger Innenstadt wieder eine Wasserquelle mehr geben. „Auf den einstimmigen Beschluss unseres Antrags hat die Verwaltung in der letzten Ratssitzung bereits erklärt, dass die Wasserpumpe an der Lintorfer Straße ab nächstem Frühjahr wieder in Betrieb gehen wird“, freut sich Innenstadtsprecher und CDU-Fraktionsvize Gerold Fahr. „Das Leitungswasser hat zwar wegen längerer Standzeiten offiziell keine Trinkqualität, kann aber zur Abkühlung, zum Spielen oder auch für Tiere genutzt werden, was in der Vergangenheit auch rege getan wurde“, so Fahr weiter.