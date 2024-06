Sie machen vor (fast) nichts Halt Schnecken entwickeln sich zum Gärtnerschreck

Jakob räumt gleich mit einem Vorurteil auf: „Früher hieß es, dass Gehäuseschnecken keinen Schaden anrichten und sogar die Eier der Spanischen Wegschnecke fressen und so helfen, diese aus den Gärten fernzuhalten. Über die Jahre hat sich diese Tatsache aber auch geändert, denn auch Gehäuseschnecken können Schäden an Pflanzen anrichten.“ Jakob hat den Übeltäter, der Blumen und Gemüse den Garaus macht, schnell identifiziert: „Die bekannteste Schnecke und die, die am häufigsten für Probleme im Garten sorgt, ist die sogenannte Spanische Wegschnecke. Sie frisst gerne Pflanzen an und gilt als Schädling – nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in Haus- und Nutzgärten.“