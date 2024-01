Ratingen Wetter stoppt Arbeiten an den Bleichwiesen

Das Wetter mit einem inzwischen seit Wochen anhaltenden Dauerregen ist verantwortlich für den Stillstand, so teilte der Bergisch-Rheinische Wasserverband auf Anfrage mit. „Die Arbeiten an der Anger ruhen derzeit, da wir aufgrund der Wetterbedingungen keine Erdarbeiten durchführen können. Sobald sich die Wetterlage wieder entspannt, werden die Arbeiten wieder aufgenommen“, so eine Sprecherin des Wasserverbandes.