Warntag in Ratingen Sirenen: Am Warntag heulen die Anlagen

Cell Broadcast wurde in Deutschland zum 23. Februar 2023 neu eingeführt. Es handelt sich um einen Mobilfunkdienst, mit dem Warnnachrichten direkt auf das Handy oder Smartphone geschickt werden können. Diese werden an alle in einer Funkzelle befindlichen Mobilfunkendgeräte versendet, in der sich

jedes Mobilfunkendgerät automatisch registriert. Der zentrale Verteiler einer Funkzelle kann dann in umgekehrter Richtung Warnmeldungen an alle Mobilfunkendgeräte versenden. Allerdings sind nicht alle Mobilfunkgeräte technisch in der Lage, Cell Broadcast-Warnungen zu empfangen.