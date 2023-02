Probleme für Pendler Warnstreik in NRW – Ratingen war bei Bahnen abgehängt

Es war kalt und vor allem still am Düsseldorfer Platz – an diesem so wichtigen Drehkreuz des Nahverkehrs. Wenige Passanten standen am frühen Donnerstagmorgen auf dem überdachten Areal und schauten sich die elektronischen Info-Tafeln an. Die Rheinbahn informierte, dass man zwei Tage lang bestreikt werde. Einige Busse würden fahren, aber keine Bahnen. Ratingen mit seiner überaus wichtigen Verbindung nach Düsseldorf (U72) war quasi abgehängt. Doch zahlreiche Pendler waren offenbar gut vorbereitet und steuerten den „Zentralen Omnibusbahnhof“, wie er offiziell genannt wird, erst gar nicht an.