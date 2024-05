Aktion im Neanderland Wanderwoche startet mit 100 Teilnehmern

Meike Uthoff, vom Amt für Kultur und Tourismus ME, betont dabei: „An der steigenden Nachfrage an Angeboten aus dem Bereich Neanderland-Tourismus kann auf darauf geschlossen werden, dass wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg sind unseren Kreis und damit auch die angeschlossenen Städte überregional bekannt zu machen“. Das alles interessierte allerdings die vielen kleinen Besucher der Veranstaltung weniger, sie beschäftigten sich lieber mit den tollen roten Luftballons und dem Schädel des Neandertalers. „Es läuft nicht immer alles optimal hier bei uns“, so Sabrina Doll, begeisterte Teilnehmerin der Wanderung, „Aber an solchen Tagen wie heute freut man sich, in einer so schönen Stadt und einer tollen Umgebung mit vielen begeisterten Menschen zu wohnen“.