Kostenpflichtiger Inhalt: Unterwegs in Ratingen : Wandern und Entspannen im Frühling

Das Stauwehr hinter dem Industriemuseum Cromford gehört zu den markanten Punkten am Wegesrand. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Der 34 Kilometer lange Ratinger „Industriepfad“ gibt Einblicke in die Wirtschaft lang vergangener Zeiten. Zugleich bietet er an markanten Punkten viel Wissenswertes über Ratingens enge Verbindung zu Wasserläufen und Seen.