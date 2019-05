Wandern : Wandern mit dem HBSV um Schloss Burg

Hösel Festes Schuhwerk und Getränke sollten mit.

(RP) Der Höseler Bürger- und Schützenverein (HBSV) wandert am Samstag, 11. Mai 2019, um Schloss Burg. Die Streckenlänge beträgt etwa zwölf Kilometer, die reine Gehzeit etwa vier Stunden. Treffpunkt ist am Feuerwehrplatz um 9 Uhr. Die Anfahrt erfolgt in Fahrgemeinschaften. Wichtig ist festes Schuhwerk. Es sollten Erfrischungsgetränke im Rucksack sein. Zu Beginn gibt es eine fachkundige Führung durch Schloss Burg. Die anschließende Wanderung führt die Teilnehmer von Burg über die Sengbach-Talsperre hinunter ins Tal der Wupper. Zurück geht es der Wupper entlang nach Unterburg und dann mit der Seilbahn hinauf zum Schloss. Vorgesehen sind eine Mittagsrast sowie zum Abschluss ein gemütliches Beisammensein, beides in einem Gasthof in Höhrath. Gäste sind herzlich willkommen. Infos bei Rüdiger Pepperl, Telefon 67453.