Verlängerung der Fußgängerzone Die Wallstraße soll schöner werden

Der Radverkehr wird in beide Richtungen freigegeben und soll in Zukunft in Richtung der Einbahnstraße im Mischverkehr auf der Fahrbahn geführt werden. Ein 1,85 Meter breiter Radfahrstreifen wird in den Zufahrtsbereichen (Parkhaus, Tiefgarage, private Zufahrten) rot eingefärbt, um die Aufmerksamkeit an besonders sensiblen Stellen zu erhöhen.