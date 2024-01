Tecklenburg in Schieflage Wallhöfe-Bauherr meldet Insolvenz an

In zwei Wochen zieht der nächste Ankermieter ein, ein Großteil der Wohnungen ist vermietet – Obwohl von Anfang an umstritten, schien sich nach einigen Baupannen bei dem Großprojekt Wallhöfe langsam alles zum Guten zu wenden. Am Mittwochmorgen dann der große Knall: Bauherr Tecklenburg meldet Insolvenz an und informierte auch die Mitarbeiter. Die Firma sieht ausgerechnet in den Wallhöfen einen der Hauptgründe für die Zahlungsunfähigkeit.