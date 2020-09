Bürgermeisterwahl : Für die Stichwahl gibt es keine Wahlbenachrichtigung

Die Ratinger geben am 27. Sepetmebr ihre Stimme für Klaus Pesch oder Rainer Vogt ab. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Ratingen Ratingens Wahlleiter rät allen Briefwählern: „Umschlag so schnell wie möglich auf den Postweg geben.“ Das Briefwahlbüro im Rathaus ist bis Freitag, 25. September geöffnet.

Am 27. September kommt es zur Stichwahl um das Ratinger Bürgermeisteramt zwischen Klaus Pesch und Rainer Vogt. Für die Stichwahl werden keine neuen Wahlbenachrichtigungen versandt. Am 27. September können alle Wahlberechtigten ihre Stimme im selben Wahllokal abgeben wie am 13. September.