Untersuchung auf Schadstoffe Wie sauber ist das eigene Brunnenwasser?

Von dem frühen Andrang war selbst Milan Toups überrascht, der gemeinsam mit seinem Kollegen, dem Ehrenamtler Frank Sombrowski, am Marktplatz die Wasserproben aus Ratinger Brunnen entgegennahm. Der VSR-Gewässerschutz bot am Montag allen Ratingern an, die einen Brunnen auf ihrem Grundstück haben, das Wasser daraus auf Schadstoffe untersuchen zu lassen. Und die Ratinger nutzten diese Möglichkeit gern.