Amnesty International-Gruppe Ratingen Ein Seenotretter berichtet

Die an die Lesung und Präsentation anschließende Diskussion kam dann nur langsam in Fahrt, so sehr steckte das Gehörte und Gesehene Vielen noch in den Knochen. Als Kolek gefragt wurde, ob er nach all den – oft auch sehr traurigen – Momenten auf See nicht Kraft und Mut verloren habe, antwortete er: „Jederzeit wieder“. Zurzeit reist Kolek mit seiner Vortragsreihe durch Europa. Er möchte im kommenden Jahr wieder aktiv Einsätze auf Rettungsschiffen begleiten.