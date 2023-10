Kulturkreis Hösel Einblick in die wechselvolle Geschichte des Nahen Ostens

() Am Tag, an dem der geplante Krisengipfel mit dem König von Jordanien und den Präsidenten der USA, Ägyptens und Palästinas in Amman, der Hauptstadt Jordaniens, wegen des Raketeneinschlags in ein Krankenhaus in Gaza abgesagt wurde, hielt der Präsident der deutsch-jordanischen Gesellschaft Dr. Jochen Pleines beim Kulturkreis Hösel einen Vortrag über Jordanien.