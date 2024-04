Erinnerungen festhalten Wie gestalte ich ein Fotobuch?

Seit Juni 2023 bieten die Digitalpaten als Kooperationspartner der Servicestelle in Ratingen eine offene digitale Sprechstunde ohne Anmeldung an. Die Nachfrage war von Beginn an so groß, dass die Gruppe schon kurz nach dem Start neue Mitstreiter engagierte und ihr Angebot erweiterte. Im Pfarrzentrum der Kirchengemeinde St. Peter und Paul bieten die Digitalpaten an jedem dritten Montag im Monat von 11 bis 13 Uhr eine individuelle Sprechstunde an. Hierbei nehmen sich die Digitalpaten für jeden Ratsuchenden eine Stunde Zeit, um Fragen zu beantworten, Probleme zu lösen und Übungen am Smartphone oder Tablet durchzuführen.