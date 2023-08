100 Jahre Unternehmensverband „Vom kranken Mann Europas“

() Der Ratinger Unternehmensverband wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Zum Jubiläum bleibt er seiner Aufgabe treu und behält die Situation der Unternehmer im Blick. „Vom kranken Mann Europas zum neuen Wirtschaftswunder – und zurück?“ So ist ein Vortrag überschrieben, zu dem der Unternehmensverband am Donnerstag, 24. August, ab 18.30 Uhr ins Landhotel Krummenweg einlädt. Zu Gast ist Professor Dr. Dr. h.c. Christoph M. Schmidt (Jahrgang 1962). Er ist Präsident des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen sowie Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftspolitik und Angewandte Ökonometrie an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der Ruhr-Universität Bochum.