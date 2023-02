Wettbewerb der Schulen Lilly Hofmann ist die beste Vorleserin in Ratingen

(RP) Spannung lag in der Luft beim Vorlesewettbewerb im Lesecafé des Medienzentrums, als insgesamt sechs Schulsieger der sechsten Klassen beim Stadtentscheid gegeneinander antraten. Bürgermeister Klaus Pesch nahm die Begrüßung vor und drückte allen Teilnehmern gleichermaßen die Daumen – doch am Ende konnte nur eine gewinnen: Lilly Hofmann vom Kopernikus-Gymnasium, die nun am 24. Februar beim Kreisentscheid in Langenfeld die Ratinger Fahne hochhält.